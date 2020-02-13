Коронавирус в Хубэе унес жизни уже 1310 человек

Пекин, 13 февраля. Число инфицированных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 48,2 тыс. человек, из них скончались 1310 пациентов, побороли вирус — 3441 человек, сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Согласно обновленным данным, уровень смертности коронавируса понизился до 2,7%. Вчера это число составляло 3,2%

В провинции также насчитывается около 9 тыс. жителей с подозрением на опасный вирус. Они находятся на карантине.

Несколько дней назад в Женеве состоялся глобальный форума ВОЗ по ситуации с коронавирусом, участие в котором приняли около 400 исследователей. По итогам встречи специалисты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, а также порядок разработки вакцины.