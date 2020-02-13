Психолог Зотова рассказала, как убедить начальство повысить зарплату

Москва, 13 февраля. Россияне значительно реже просят о повышении статуса и о прибавке заработной платы, чем могли бы это делать, заявила в интервью для радио Sputnik руководитель Московской психологической лаборатории 12 Юлия Зотова.

Психолог даже приводит пословицу — «за спрос денег не берут». По ее словам, если вы периодически указываете начальству на свои заслуги, а также просите вознаградить их повышением оклада, то это скорее характеризует вас как амбициозного и готового развиваться в данной компании сотрудника, нежели создаст плохое впечатление о вашей персоне. Особенно, если вы приносите пользу реальную пользу для компании.

По ее словам, если вы являетесь ключевым сотрудником и убеждены, что компания без вас не справиться или потеряет прибыль, то вы можете «буквально выкручивать руки работодателю и регулярно повышать свой статус и зарплату».

Но Юлия Зотова не рекомендует рисковать, если ваше положение на работе шаткое.

«В момент, когда вы захотите прибавку, у работодателя возникнет вилка — платить вам больше денег или увольнять. И не факт, что он выберет оставлять вас и увеличивать свои расходы, если нет очевидной пользы», — говорит Юлия Зотова.

Однако, просто требовать зарплату — может быть не самой удачной тактикой, рассказывает Зотова в интервью для радио Sputnik. Важно уметь аргументировать свою пользу, и необходимость прибавки.

«Самая лучшая формулировка – аргументация того вклада, который вы вносите в работу предприятия, разговор не о повышении зарплаты, а об адекватном возмещении усилий, которые вы предпринимаете на работе», — делится советом Зотова.

Ранее Министерство экономического развития России сообщило, что государственные компании обяжут повышать производительность труда каждый год на 5%. Соответствующий пункт будет добавлен в трудовые договоры топ-менеджеров этих фирм.