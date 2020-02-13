Эми Ирвинг рассказала, как Кирк Дуглас повлиял на ее карьеру

Лос-Анджелес, 13 февраля. Американская актриса Эми Ирвинг рассказала, какой ценный совет дал ей актер Кирк Дуглас, когда она сильно нервничала во время съемок фильма «Ярость» в 1978 году, где ей впервые досталась крупная роль, сообщает THR.

Как отмечает актриса, в то время у нее был небогатый опыт работы перед камерами, она заранее пыталась войти в эмоциональное состояние персонажа. Кирк Дуглас подошел к ней, когда она готовилась к съемке, и на лице у нее были слезы. На его вопрос, все ли у нее хорошо, Ирвинг ответила, что «готовится к роли».

«Эми, сколько тебе лет, 23 или 24? Ты не доживешь до 30, если ты так будешь вкладываться в съемки, пока сцена еще не готова. Мой совет тебе: во-первых, включай эмоции только, когда на тебе направляют камеру, и во-вторых, ты слышала, какую линзу они будут использовать в этом кадре? С ней ты будешь величиной с горошину на экране. Никто не увидит выражение твоего лица», — сказал ей опытный актер.

Как подчеркивает спустя годы актриса, это был очень ценный совет, потому что Дуглас оказался абсолютно прав.

Напомним, что 6 февраля голливудский актер, звезда фильма «Спартак» Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет.

Дуглас снялся более чем в 80 фильмам. Он наиболее известен по картинам «Туз в рукаве» (1951), «Злые и красивые» (1952), «Жажда жизни» (1956), «Тропы славы» (1957) и «Спартак» (1960). В 1996 году Кирк Дуглас получил премию «Оскар» за выдающуюся актерскую карьеру.

Ранее российский актер Станислав Садальский в социальных сетях напомнил, что родители Кирка Дугласа эмигрировали в США из Белоруссии.