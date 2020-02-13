Доктор Комаровский признался, что на месте Зеленского подал бы в отставку

Киев, 13 февраля. Известный украинский доктор и телеведущий Евгений Комаровский, поддерживавший во время президентских выборов Владимира Зеленского, раскритиковал его.

Комаровский подчеркнул, в свое время искренне хотел, чтобы Зеленский стал главой государства. Но к сожалению, тот не оправдал надежд доктора.

Как утверждает Комаровский, после выборов он получал десятки писем из Польши, Канады, Германии и Испании. Их авторы задавались вопросом, неужели у них появился реальный шанс вернутся на родину. Но как он отмечает, спустя полгода они письма больше не приходят. Также телеведущий упомянул своего товарища — хозяина гостевого дома, который вынужден уводить бизнес в тень, потому что больше не тянет его.

Комаровский подверг критике попытки Зеленского всем нравиться.

«Если 75% населения страны хотят, чтобы их лечили вот так, а остальные — так, то лечи так, как хотят», — сказал медик.

Также в качестве проблемы Комаровский выделяет целенаправленное обострение языкового вопроса на Украине, переписывание истории и отсутствие реакции Зеленского на унижения со стороны проплаченных активистов. Телеведущий говорит, что результаты деятельности Зеленского «вызывают у него грусть». Комаровский утверждает, что на месте президента Украины, при таких обстоятельствах, он бы добровольно подал в отставку.

«Вызывают огромную грусть, просто иногда хочется рыдать и все. Мне плохо, мне очень плохо», — констатировал известный доктор.

Ранее «Газета.ру» сообщила, как изменился Владимир Зеленский после вступления в должность президента Украины. Глава фракции «Слуга народа» в парламенте отмечает, что Зеленский стал «жестче» и у него появилась «хроническая усталость».