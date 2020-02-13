Названа предварительная причина ДТП с украинским микроавтобусом в Псковской области

Псков, 13 февраля. Водитель микроавтобуса Mercedes вероятно не рассчитал дистанцию при обгоне, что стало причиной столкновения с грузовиком, сообщает служба транспортного надзора Псковской области.

Напомним, 13 февраля около 00.35 по московскому времени вблизи деревни Руда Пустошкинского района Псковской области на 475 километре трассы Санкт-Петербург — Невель столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик Volvo.

«Микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине, восемь человек погибших, в микроавтобусе один только выжил. Предположительно, погибшие — граждане Украины», — сообщает глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

Сообщается, что микроавтобус следовал в Киев. На месте аварии уже работают следователи.

Ранее сообщалось, что 14 человек, пострадавших в результате ДТП на трассе Кемерово — Анжеро-Судженск, находятся в больницах Кемеровской области.