Медведчук посоветовал желающим заработать министрам бросить кабмин и уйти в бизнес

Киев, 13 февраля. Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал министрам, которые на первое место ставят заработную плату, уйти из политики, поскольку госслужба — это не заработок.

«Так тебя не устраивает эта зарплата или вот ту мадам, которая представляет другое министерство?.. Так иди, зарабатывай. Но государственная служба — это не заработок. Это амбиции, это интересы, это интересы людей, это демонстрация своих возможностей, «я могу, я сделаю», — заявил депутат Верховной рады в интервью телеканалам «112 Украина», NewsOne, ZIK и «Интер».

Министрам, которые хотят подзаработать, Медведчук посоветовал идти в бизнес. При этом он напомнил, что нынешний состав правительства получает зарплату в два и даже три раза больше предыдущего кабмина. Депутат выразил недоумение тем фактом, что министры, которые ничего не сделали, стали знаменитыми своими зарплатами и их размером.

«И когда они рассказывают сказки, а мы говорим: «Вот, средняя заработная плата, она по данным органов статистики составляет 10 469 гривен, последние данные, так? А вы получаете 100, 120 тысяч, что вы сделали для этого? Почему такие зарплаты?», — задался вопросом Медведчук.

Напомним, 15 января украинский премьер Алексей Гончарук заявил, что повысил заработные платы членам своего кабинета и их замам для того, чтобы не было соблазна воровать, передавала «Газета.ру». Он посетовал, что много лет на Украине царила коррупция. А теперь они прекратили «порочную практику теневых схем и откатов в правительстве».

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает решение правительства по ограничению зарплат чиновников. Гончарук на совещании заявил, что зарплата министров и высокопоставленных чиновников будет привязана к средней зарплате по стране. Заработная палата будет «в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат».