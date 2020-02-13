Киев забыл об украинцах, ожидающих эвакуации из охваченной коронавирусом Ухани

Ухань, 13 февраля. Граждане Украины, находящиеся в китайском городе Ухань, уже 2 недели ждут эвакуации из-за вспышки коронавируса. Дата начала операции по возвращению домой украинцев постоянно откладывается.

Этой проблеме посвятила большой пост гражданка Украины Ирина Чуйко, находящаяся в Китае

В начале своего поста девушка объясняет, почему не стала сразу покидать Ухань, когда стало известно о новом коронавирусе. Она утверждает, что китайский город стал ей родным, и она хотела там быть, пока был смысл в помощи другим людям.

Согласно прогнозам, эпидемия вируса пойдет на спад не ранее конца марта, а находится в изоляции трудно. Поэтому Ирина приняла решение эвакуироваться вместе с согражданами на родину. Тем более, что остальные страны эвакуировали своих граждан еще в первых числах февраля.

«Наша эвакуация сначала должна была состояться в конце первой недели февраля... Потом в понедельник 10 февраля. Потом в ночь с 11 на 12 февраля», — пишет Ирина.

Как она отмечает, в городе нет никаких препятствий для эвакуации. Были получены все разрешения на вывоз, а также все украинцы подписали согласие пройти карантин по приезду домой. Но эвакуации по-прежнему нет.

«Пардон — Вануату эвакуировали своих людей. А также Папуа-Новая Гвинея, Бангладеш и еще ряд государств с менее развитой экономикой, не сравнимой с «европейской» державой», — жалуется украинка.

Девушка поймала украинские власти на лжи, так как те изначально утверждали, что места для прохождения карантина определены, а потом внезапно заявили, что карантин проводить негде.