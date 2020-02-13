Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ыавываы
Происшествия

Граждане Украины и Белоруссии пострадали в ДТП с 8 жертвами в Псковской области

51
0 Оставить комментарий

Граждане Украины и Белоруссии пострадали в ДТП с 8 жертвами в Псковской области

Псков, 13 февраля. Два человека госпитализированы после лобового столкновения микроавтобуса с фурой на трассе в Псковской области. Один из них — гражданин Белоруссии, второй — Украины, сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

«Двое пострадавших: один — белорус, один — гражданин Украины. Они госпитализированы в великолукскую больницу. Состояние средней тяжести. Автобус из Украины», — цитирует ТАСС представителя комздрава.

Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Врачи диагностировали у них закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. 

Как сообщалось ранее, частный микроавтобус с украинскими номерами лоб в лоб столкнулся с фурой на трассе Петербург — Невель на территории Пустошкинского района Псковской области около деревни Рудо. В результате автокатастрофы погибли восемь человек: водитель микроавтобуса и пассажиры.

Новости партнеров

Источник: ТАСС
Новости партнеров