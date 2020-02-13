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Политика

СБ ООН по запросу России обсудит выполнение Минских соглашений

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СБ ООН по запросу России обсудит выполнение Минских соглашений

ООН, 13 февраля. Совбез ООН 18 февраля по российской инициативе обсудит выполнение Минских соглашений, сообщает первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с отмечаемой сегодня пятой годовщиной Минских соглашений Россия запросила 18 февраля провести открытое заседание Совета Безопасности ООН с участием представителя ОБСЕ для анализа выполнения соглашений», — заявил Полянский.

Напомним, что 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии состоялись многочасовые переговоры лидеров стран «нормандской четверки». В тот же день прошла встреча контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документ также был подписан представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской Народных Республик. Соглашения предусматривают, что все стороны конфликта обязаны прекратить военные действия. Киев взял на себя обязательства провести политические реформы и предоставить неподконтрольному региону особый статус, однако до сих пор этого не сделал.

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Источник: ТАСС
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