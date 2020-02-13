Житель Минска пожаловался на продавщицу, попросившую его говорить на русском

Минск, 13 февраля. Житель Минска Арамаис Миракян пожаловался в соцсетях на продавщицу одного из магазинов в столице Белоруссии, которая потребовала от него разговаривать на русском, а не белорусском языке.

На своей странице в Facebook мужчина написал, что собирался купить чай в магазине, однако кассирша попросила его говорить на русском языке, напомнив, что в стране два государственных языка.

Миракяна подчеркнул, что говорит «не на китайском и не на итальянском, а на одном из государственных языков». В ответ женщина пригрозила вызвать охрану.

Администратор принес извинения покупателю, однако мужчина все-таки пообещал написать жалобу руководству сети магазинов.

«Я злой и растерянный одновременно», — подытожил он.

Отметим, в апреле прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал закрытым вопрос о государственных языках страны. Во время выступления с посланием к белорусскому народу и парламенту страны он подчеркнул, что «в стране два государственных языка — белорусский и русский». Он заявил, что Белоруссия вложила душу в русский язык, потеря языка приведет к потере разума.

Ранее, как передавала «Газета.ру», Лукашенко отмечал, что язык не должен препятствовать межнациональному общению, «особенно с родными людьми в России». Он также призывал к постепенному, а не резкому, расширению использования белорусского языка. По мнению Лукашенко, русский язык более распространен в Белоруссии, и знают его лучше, чем белорусский.