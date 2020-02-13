Украинские пограничники научили пса отзываться на лозунг «Слава Украине!»

Киев, 13 февраля. Украинские пограничники, служащие у границы с Крымом, похвастались сомнительным достижением. Военные обучили служебную собаку отзываться на лозунг «Слава Украине!».

Видеозапись с собакой опубликовало Министерство внутренних дел Украины.

На кадрах изображено, как служебная собака, по кличке Лед, после бандеровского приветствия садится на задние лапы и дважды лает с подвыванием.

В комментариях выразили мнение, что собаке стоит баллотироваться украинский в парламент, так как она сможет «научить любить страну».

«Эту бы собачку в Верховную раду! Она бы научила любить Украину!» — прокомментировала Лариса Алексеева.

Лед патріот Службовий собака Лед служить на адмінмежі з окупованим Кримом. Помічник прикордонників, точно знає, як потрібно відповідати на гасло "Слава Україні!" ???????? Медіа-центр "ІРС-Херсон" Тварини на війні Gepostet von МВС України am Mittwoch, 12. Februar 2020

Напомним, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Киев приветствовал украинских военных бандеровским лозунгом «Слава Украине!». Инцидент вызвал неоднозначную реакцию, после чего Эрдоган попытался оправдаться, заявив, что бандеровский лозунг, является «официальным приветствием» на Украине.

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие», — заявил турецкий лидер.

Также украинский премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления на Международном экономическом форуме в Давосе рассказал иностранным инвесторам, что «для того, чтобы почувствовать себя как дома» и «достичь успеха на Украине» надо знать всего два слова — «Слава Украине».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский стал участником церемонии в честь Дня Государственного флага Украины. Церемония состоялась на Софийской площади в центре украинской столицы, под гимн бандеровского движения.