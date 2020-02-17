Мэрия Тольятти объяснила инцидент с табличками от надгробий в строительном грунте

Тольятти, 17 февраля. Администрация Тольятти объяснила, откуда в привезенном в один из дворов грунте оказались таблички от надгробий.

Как объяснила пресс-служба мэрии, эти таблички были изготовлены фотоателье, расположенным по соседству с двором. Бракованная продукция выбрасывалась в мусорный бак, а эти таблички случайно попали в землю. Во время ремонта труб они были вырыты.

Владельцы фотоателье рассказали, что эти таблички были изготовлены около пяти лет назад.

Напомним, что инцидент с фрагментами надгробий произошел 14 февраля. Жители одного из дворов в Тольятти обнаружили, что в грунте, который привезли для проведения работ, находятся фрагменты надгробных плит с фотографиями. Одна из женщин даже опознала на снимке своего покойного родственника.

Некоторые предположили, что строители решили сэкономить и привезли землю с кладбище. Сейчас полиция проводит расследование обстоятельств этого инцидента.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили на кладбище Ортакей в турецкой столице два десятка могил христиан, в том числе выходцев из Российской Федерации. Об этом писала газета Hurriyet. По сведениям ресурса, вандалами оказались шесть несовершеннолетних, которые повалили и разгромили надгробия. Уточняется, что на памятниках можно без труда прочитать русские фамилии. В общей сложности на участке кладбища, где похоронены христиане и представители других конфессий, расположены 72 могилы.