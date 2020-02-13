Восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса и фуры в Псковской области

Псков, 13 февраля. Восемь человек погибли после того, как частный микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком в Псковской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона, ДТП произошло на трассе Петербург — Невель на территории Пустошкинского района Псковской области. Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с грузовиком. По предварительным данным погибли восемь человек.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России, в автокатастрофе несколько человек получили травмы. Их состояние сейчас уточняется. Известно, что микроавтобус частный, это не маршрутное такси.