Украинский депутат Арахамия рассказал, как медитирует на заседаниях Рады

Киев, 13 февраля. Председатель украинский фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия признался, что иногда практикует трансцендентальную медитацию.

Так он ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался у него, как поступает депутат, когда ему нужно оправдать однопартийца, которого он сами лично осуждает. Арахамия признал, что такие поступки даются ему тяжело, однако на помощь приходит медитация.

«Да, представляете, я медитирую! Никогда в жизни не думал, что смогу. Я очень энергичный, у меня куча мыслей и мне сложно ни о чем не думать. Но [...] это очень круто», — рассказал он.

Арахамия поделился своим опытом медитации в парламенте. По его словам, однажды присутствующие в зале журналисты неверно его поняли и решили, что он уснул. Депутат объяснил, для медитации не обязательно садиться в позу лотоса. Достаточно просто сесть.

«Главное – не лечь, чтобы не уснуть. Закрываю глаза и по кругу произношу некое слово, как мантру. И через две-три минуты всё уходит», — поделился своим опытом украинский депутат.

Журналисты спросили у него, какое слово он при этом произносит. Арахамия ответил, что это секрет. Он добавил, что для хорошего самочувствия надо медитировать два раза в день –двадцать минут после подъема и за три-четыре часа до сна. Сам депутат признался, что использует медитацию, когда ему «хочется кого-то убить».

Ранее Арахамия заявил, что Киев должен помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей.