На Украине пьяный экс-«защитник» Донбасса избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов

Львов, 13 февраля. Во Львовской области пьяный ветеран так называемой АТО избил фельдшера, приехавшей к нему на вызов. Женщина была госпитализирована с многочисленными ушибами и сотрясением мозга.

Сообщается, что в городе Червоноград пьяный «ветеран» в 10 часов вечера вызвал скорую помощь, заявив, что ему разбили голову. По его словам, он был избит незнакомцами.

На вызов пострадавшего приехали два фельдшера, медсестра и водитель. Пациент сразу спровоцировал перепалку с водителем, потому что ему показалось, что «скорая» якобы долго ехала на вызов. Но как утверждают медики, они добрались до мужчины за 6 минут.

Фельдшер попыталась успокоить пьяного мужчину и попросила пройти в салон автомобиля для осмотра головы. В ответ ветеран АТО ударил девушку по лицу, и та потеряла сознание. В больнице ей зашили губу, а также диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму.

«Сейчас ее состояние средней тяжести, стационарного лечения ей потребуется 3-4 дня. На компьютерной томографии серьезных вещей и травматических изменений нет», – сообщает нейрохирург городской больницы Червонограда.

Пьяный «атошник» сопротивлялся задержанию, и был доставлен в райотдел, для составления протокола. Мужчина не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего полиция применила по отношению к нему физическую силу и наручники.

В участке было установлено, что задержанный — демобилизованый солдат, принимавший участие в боевых действиях в Донбассе. После того как «атошник» протрезвел, он заявил, что раскаивается в своих действиях.

«Хотел бы то-то исправить, но как? Немного был нетрезв и с головой у меня не то уже... У психолога лечусь. Моя жена с ней сегодня говорила, хотела деньги ей на лечение дать, она отказалась», — заявил мужчина.

По данному инциденту открыто уголовное производство. Бывшему украинскому военному грозит штраф 850 гривен или год исправительных работ.

Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко опубликовал шокирующую историю о распродаже имущества жителей Донбасса во Львове. Одну из многих, которые накопились за время гражданской войны на востоке страны. Жители Донбасса часто становились свидетелями и жертвами мародерства со стороны «атошников». Украинские «освободители» активно хвастались «трофеями» в соцсетях: телевизорами, стиральными машинками, холодильниками.