Число штрафов за нарушение ПДД в России за год выросло на 14 млн рублей

Москва, 13 февраля. Число выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов за прошлый год выросло на 14 млн по сравнению с 2018 годом, передают «Известия» со ссылкой на МВД РФ.

По данным ФССП, в прошлом году число постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД достигло 35 млн (+8 млн). Владельцы авто должны были заплатить 29 млрд рублей, из которых 10 млрд еще не удалось взыскать. По данным МВД России, увеличилось и число выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов: со 127,8 млн в 2018 году до 142,1 млн в 2019-м.

Больше всего штрафов выписывается в Москве, Подмосковье, Свердловской области, Татарстане и Краснодарском крае. Самыми «популярными» нарушениями являются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков или разметки, проезд на красный и не пристегнутые ремни безопасности.

Депутата Госдумы РФ Вячеслав Лысаков выразил мнение, что увеличение штрафов говорит, в первую очередь, о росте числа выявленных нарушений, а не о том, что россияне стали чаще нарушать ПДД. Эксперты также добавляют, что чаще всего водители не оплачивают штрафы из-за того, что не согласны с приписываемым им нарушением.

Ранее сообщалось, что московские автомобилисты в 2019 году на дорогах чаще всего превышали скорость. Всего дорожные полицейские зафиксировали 27,9 млн административных правонарушений, передавала «Газета.ру». По данным ГИБДД, за весь 2019 год в российской столице произошло 702 ДТП, после которых водители скрылись с места инцидента (727 в 2018 году), а также 467 «пьяных» аварий с пострадавшими (498 в 2018 году).