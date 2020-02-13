Минэкономразвития внедряет меры для повышения производительности труда на предприятиях РФ

Москва, 13 февраля. Государственные компании обяжут повышать производительность труда каждый год на 5%; соответствующий пункт будет добавлен в трудовые договоры топ-менеджеров этих фирм. Об этом сообщает Министерство экономического развития России.

Данные нововведения вступят в силу до 14 февраля 2020 года. Таким образом, руководители будут нести персональную ответственность за эффективность работы учреждения.

Как пишет газета «Известия», эта инициатива позволит поднять производительность труда в целом по стране на 3% к 2021 году, а к 2024 – на 5%. Одновременно с этим эксперты предполагают, что это может стать причиной формального повышения средней выработки на одного работника и, как следствие, вызвать массовые увольнения.

Большая часть крупных госкомпаний подтвердила, что уже включила показатель KPI (Key Performance Indicator, инструмент для определения эффективности определенной деятельности) в контракты топ-менеджеров или сделает это в самое ближайшее время.

Подсчет показателя будет вестись в соответствии со специальной методикой, которая была разработана Минэкономразвития. Отметим, что во время ее согласования было множество споров, так как каждая госкомпания пыталась поддержать тот вариант, который отражал бы ее собственную специфику.

Напомним, что осенью прошлого года министерство здравоохранения России в рамках курируемого министерством труда и социальной защиты национального проекта «Укрепление общественного здоровья» опубликовало перечень корпоративных модельных программ под названием «Здоровье работающих».

В числе рекомендаций работодателям были перечислены безалкогольные корпоративы, поощрительные выплаты за отказ от курения, тесты на прохождение лестничного пролета без одышки, обязательные физкультминутки в течение рабочего дня, а также обеспечение персонала абонементами в фитнес-клубы и платные клиники, если позволяют финансовые возможности компании.