Россиянам хотят запретить шуметь днем

Москва, 13 февраля. В России могут запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Соответствующую поправку в проект КоАП Совет Федерации в ближайшее время направит в Министерство юстиции РФ.

Нововведение будет распространяться только на объекты, введенные в эксплуатацию более полутора лет назад. Физическим лицам, нарушившим закон, будет грозить предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, ИП — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, и юрлицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Как сообщает член комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Афанасьева, поправка позволить обеспечить права семей с маленькими детьми на спокойную жизнь в своем доме в дневное время.

«Резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — считает Афанасьева.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла во втором чтении проект, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.