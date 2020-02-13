Названа дата первого пилотируемого полета российского корабля «Орел» к МКС

Москва, 13 февраля. Первый пилотируемый полет разрабатываемого в России космического корабля «Орел» к МКС может состояться в сентябре 2025 года. Об этом говорится в материалах разработчика корабля — Ракетно-космической корпорации «Энергия».

В документах также сообщается, что первый полет корабля к МКС в беспилотном режиме планируется провести годом ранее — в сентябре 2024 года, а в сентябре 2023 года — беспилотный полет «Орла» на орбиту.

В Роскосмосе и РКК «Энергия» данную информацию пока официально не комментируют, сообщает РИА Новости.

Разработка нового космического корабля «Орел», который изначально назывался «Федерация» и предназначен для полетов к Луне, ведется уже десять лет. Изначально испытания должны были пройти еще в 2015 году, а первый пилотируемый полет — в 2018 году.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роскосмос планирует выделить более 8 млрд рублей на производство космического пилотируемого транспортного корабля «Орел». В издании отметили, что в декабре РКК «Энергия» запросила у госкорпорации на разработку «Орла» более 18 млрд рублей. В компании объяснили просьбу дефицитом финансирования.

Отметим, запуск лунной посадочной станции «Луна-28» («Луна-Грунт») может произойти в 2027 году. Комплекс с космодрома «Восточный» выведет на орбиту ракета-носитель «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03. Станции предстоит «сесть» на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта и доставить их на Землю в специальной капсуле.