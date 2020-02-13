ВОЗ призвала мир к сплоченности для победы над коронавирусом

Женева, 13 февраля. Чтобы победить в борьбе с новым корона вирусом, человечество должно проявить такую же сплоченность, как ученые России и США во времена холодной войны, когда решалась задачи полной ликвидации оспы. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время брифинга в Женеве.

Руководство ВОЗ неоднократно напоминало, что «солидарность – это единственный путь к победе над коронавирусом». Он рассказал, что уже обсудил с коллегами и РФ и США планы отметить 40-летнюю годовщину ликвидации оспы. Райан назвал героями тех ученых, которые по обе стороны железного занавеса трудились на благо мира, чтобы избавить его от опасной болезни.

«Думаю, что мы должны извлечь урок из их работы. Возможно, мы стоим сейчас перед таким же вызовом: следует отложить в сторону разногласия и вместе бороться с этим коронавирусом», — заявил Райан.

11-12 февраля в Женеве проходил глобальный форум, на котором обсуждались меры, которые нужно принять для эффективной борьбы с коронавирусом 2019-nCoV. В нем участвовали около 400 экспертов из разных стран мира, включая сотрудников Минздрава РФ и Роспотребнадзора.

Напомним, власти КНР сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Она была вызвана новым типом коронавируса. По последним данным, от вируса погибло более 800 человек. Китайские власти присвоили новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.