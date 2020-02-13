Минобороны РФ дало понять, чем грозит пересмотр истории Второй мировой войны

Москва, 13 февраля. Попытки западных и некоторых восточноевропейских стран выставить СССР наряду с Германией инициатором Второй мировой войны могут обернуться против инициаторов этих попыток, заявил замминистра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

По мнению Картаполова, современная политика стран-авторов этих мифов направлена на противодействие России.

«Дата начала Второй мировой войны — общепризнанная, и она обозначена как 1 сентября 1939 года, именно тогда, когда Германия напала на Польшу. Если мы сейчас говорим, что надо пересматривать [историю Второй мировой], то можно назвать и более ранние даты», — заявил заместитель министра обороны.

Он подчеркнул, что можно назвать дату аншлюса Австрии, а также дату раздела Чехословакии, одним из участников которого была Польша.

Также директор внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польские власти стали молчаливыми пособниками нацистской Германии в ее агрессивных целях еще в 1934 году, когда подписали договор о ненападении с Берлином.

Напомним, ранее нижняя палата польского парламента ранее приняла резолюцию о том, что СССР наравне с Германией виноват в начале Второй мировой войны.

Недавно бельгийское издание Modern Diplomacy, написало, что президент России Владимир Путин борется за защиту исторической правды, памяти и смыслов. Недавно в Санкт-Петербурге на встрече с лидерами постсоветских государств Путин прочитал внушительную лекцию по истории начала Второй мировой войны, и представил свидетельства о том, что Советский Союз не был поджигателем мирового пожара, отмечают авторы статьи.