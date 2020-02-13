Ургант пошутил про «пропажу» Гордона на новом шоу Собчак

Москва, 13 февраля. Телеведущий Иван Ургант пошутил о новом шоу Ксении Собчак «Док-Ток», которое теперь выходит на первом канале перед «Вечерним Ургантом». По его словам, он волнуется, что уже второй выпуск проходит без Александра Гордона.

Первый выпуск шоу состоялся 10 февраля. Новую программу будут вести Ксения Собчак и Александр Гордон; передача заявлена как новый формат ток-шоу. Его отличительной чертой должны стать псевдодокументальные вставки, с помощью которых можно будет проиллюстрировать обсуждаемые в шоу события.

Первые два выпуска «Док-Тока» были посвящены скандальному делу сестер Хачатурян. Комментируя новое шоу, Ургант заявил, что поддерживает «заданный нерв и градус настроения» программы. Затем он начал обсуждать передачу со своим соведущим Дмитрием Хрусталевым.

«Мить, ты смотрел уже «Док-Ток», передачу с Ксенией Собчак? Вторую передачу. Я начинаю волноваться: где Гордон? Я обратил внимание. Ну, вчера я не обратил внимания – как-то думаю: ладно. Но сегодня…», — спросил его Ургант.

Он пошутил, что если «пропавший» Гордон не появится к третьему выпуску, то ему придется вмешаться.

«Мне кажется, что, если его [Гордона] не будет и в третьей передаче, нужно попросить, чтобы все-таки его разбудили», —пошутил Ургант.

Отметим, что в анонсе шоу было отмечено, что ведущие будут сменять друг друга. Это означает, что теоретически Собчак и Гордон могут не появляться в студии одновременно.