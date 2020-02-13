Тимошенко пожаловалась на «ломающего хребет» Украине Зеленского

Киев, 13 февраля. Лидер фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко считает, что президент Владимир Зеленский «сломает хребет» Украине, если подпишет законопроект об открытии рынка земли, так как в стране «не останется суверенитета и государственности».

Ранее украинский парламент приступил к рассмотрению в окончательном чтении законопроекта, отменяющего с 1 октября мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Оппозиционные политики, включая Тимошенко, блокировали трибуну Рады и активно выступали против принятия данного законопроекта.

«Зеленскому кажется, что он пришел к своей фракции в парламент и ни с кем больше не встретился, чтобы ломать фракцию через колено. Но он не фракцию через колено ломает, он Украине ломает хребет», — заявил Тимошенко.

Она отмечает, что если законопроект будет протянут через «надругательство и насилие», то на Украине закончится суверенитет и государственность. По мнению Тимошенко, с этой проблемой придется иметь дело всем последующим поколениям украинцев.

Как отмечает Тимошенко, партия Порошенко «Солидарность» не станет поддерживать закон, потому что она с ними договорилась. Также она убеждена, что фракция «За будущее» тоже не будут голосовать за принятие законопроекта. Юлия Тимошенко отмечает, что партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» будет лоббировать продвижение закона.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» будут все против тотально, ни одного голоса они не дадут», — подчеркнула она.

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине уже почти 20 лет. МВФ ждет от киевских властей земельной реформы, которую правительство затягивает несколько лет. Украинцы опасаются, что крупные иностранные корпорации раскупят землю по низким ценам. Социологические опросы показывают, что 60% жителей страны отрицательно относятся к снятию моратория, и что почти 75% населения требует референдума по данному вопросу.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Юлия Тимошенко оторвала провода у микрофона на месте спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова и повредила большой палец. Оппозиционный политик пыталась сорвать рассмотрение снятие моратория на рынок земли.