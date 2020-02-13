В ВОЗ назвали сроки начала тестирования вакцины от коронавируса на людях

Женева, 12 февраля. Первые вакцины против коронавируса COVID-19 начнут проходить тесты на людях через три-четыре месяца, заявила журналистам главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

В Женеве 11-12 февраля состоялся глобальный форума ВОЗ по ситуации с коронавирусом, участие в котором приняли порядка 400 ученых. По итогам встречи эксперты согласовали приоритеты работы с новым заболеванием, а также порядок разработки вакцины.

Шваминатан, комментируя итоги форума, уточнила, что среднесрочные приоритеты ВОЗ касаются разработки вакцин и лекарств против COVID-19. В настоящее время в разработке находятся четыре возможные вакцины.

«Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца. Это само по себе будет очень быстрым прогрессом», — заявила представитель ВОЗ.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число зараженных коронавирусом достигает 44 тысяч человек. От вируса погибли более тысячи человек, при этом двое из них скончались за пределами Китая. Ранее стало известно, что оба заболевших гражданина Китая, находящихся на территории России, выписаны из больниц.

В среду представитель Госкомитета по делам здравоохранения Китая завил, что за две недели в стране от коронавируса излечились до 10,6% от доли заболевших. Наименьший показатель был зарегистрирован 27 января (1,3%). К 11 февраля он вырос до 10,6%, передавала «Газета.ру».

Врачи констатировали, что те полностью здоровы и не представляют опасности для окружающих. RT опубликовал в среду карту распространения вируса в мире.