Москва, 12 февраля. Власти Польши стали молчаливыми пособниками Берлина в его агрессивных устремлениях еще в 1934 году, когда заключили договор о ненападении с Германией. Об этом заявил глава Российского исторического общества и Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в эфире программы «Секретные материалы» на телеканале «Звезда».

Темой передачи стало разоблачение мифов, которые навязывает Запад и ряд стран Восточной Европы относительно Второй мировой войны. Одним из таких лживых тезисов является утверждение, что заключение советско-германского договора о ненападении в августе 1939 года привело к началу войны в Европе.

Нарышкин напомнил, что этому пакту предшествовал целый комплекс иных событий, среди которых была активная помощь Германии со стороны Англии и Франции. Именно благодаря ей Германия смогла возродить армию и военно-промышленный комплекс.

«Советское руководство видело весь цинизм, подлость политики умиротворения западных государств, которые, по сути, толкали гитлеровскую Германию на восток. Следует вспомнить, что Польша одной из первых заключила договор о ненападении [с Германией]. По сути Польша стала молчаливым пособником агрессора уже в 1934 году», — сказал он.

Нарышкин отметил, что пассивная позиция Парижа и Лондона на переговорах 1939 года в Москве привела к тому, что образовать союз, способный противостоять нацистской агрессии просто не получилось.

Напомним, что в январе представители Польши обвинили Советский Союз в «развязывании Второй мировой войны», приравняв его историческую роль к роли гитлеровской Германии. Примечательно, что это далеко не первая попытка Варшавы уменьшить вклад СССР в победу над нацистами. Польша не раз была замечена в стремлении сфальсифицировать историю, снести памятники воинам-освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на это заявил, что Варшава пытается навязать западным странам свою позицию по войне.



