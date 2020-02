Козловский объяснил, почему его фильм о Чернобыле не нужно сравнивать с сериалом от HBO

Пусть и с опозданием, представляю тизер трейлер нашего фильма «Чернобыль бездна». Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему и считать наш фильм, русским ответом. Сериал «Чернобыль»(производство канала HBO) вышел в начале мая, прошлого года, пятого числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней. То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написания сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съёмок, поиск и утверждения артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого, у нас было бы всего 13 дней. Я думаю, что даже самому неискушенному в смысле, кинопроизводства зрителю, понятно, что это просто невозможно. На подготовку такого фильма уходит минимум два года, а то и больше. У нас ушло несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные Фильмы в разных жанрах и странно тогда их будет называть плагиатом. Содержательного просмотра (пусть всего и минуту) и спасибо за Ваше внимание.

