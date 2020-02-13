Козловский объяснил, почему его фильм о Чернобыле не нужно сравнивать с сериалом от HBO

Москва, 13 февраля. Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram пост, в котором попросил зрителей не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с ранее вышедшим сериалом HBO.

Как говорит Козловский, не стоит считать его фильм «русским ответом» HBO.

«Сериал «Чернобыль» (производство канала HBO) вышел в начале мая, прошлого года, 5-го числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней», — пишет Козловский.

Он подчеркивает, что если бы российский фильм был «ответом», то на его подготовку и написание сценария ушло бы гораздо больше 13 дней.

«На подготовку подобного фильма уходит минимум 2 года, а то и больше. Нам потребовалось несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему», — отмечает актер и режиссер.

По мнению Козловского, про трагедию на ЧАЕС необходимо снимать разные фильмы. Его поддерживают подписчики.

«Какой же вы молодец, Данила! Ваши фильмы — это свежий и правильный взгляд на важные вещи и события», — @tasha__v. «Очень ждем фильм! Пойдем смотреть всей семьей! Удачи Данила! Мы вас любим! Вы молодец! Тизер супер!» — @klivi2019. «Обязательно посмотрю этот фильм, очень жду!» — @valentinahodos80116. «Буду ждать этот фильм — не сомневаюсь, что в очередной раз увижу высочайший профессионализм Данилы! Наш самый лучший и необыкновенный!» — @aidavaleeva2433. «Ждем, и HBO не понравился, много переврали», — @dina_bublikova. «Трейлер такой, что после него хочется смотреть весь фильм целиком. Уже видно, что в нем есть и своя история, и масштабные съемки, и классная музыка. А еще в нем есть обалденный герой, ваш Алексей, которому ну очень идет военная форма», — @ira.2904.

Напомним, что выход картины намечен на 8 октября 2020 года.