Козловский объяснил, почему его фильм о Чернобыле не нужно сравнивать с сериалом от HBO

Москва, 13 февраля. Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram пост, в котором попросил зрителей не сравнивать его фильм «Чернобыль: Бездна» с ранее вышедшим сериалом HBO.
Как говорит Козловский, не стоит считать его фильм «русским ответом» HBO.
«Сериал «Чернобыль» (производство канала HBO) вышел в начале мая, прошлого года, 5-го числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней», — пишет Козловский.
Пусть и с опозданием, представляю тизер трейлер нашего фильма «Чернобыль бездна». Не торопитесь нас сравнивать с вышедшим недавно сериалом на похожую тему и считать наш фильм, русским ответом. Сериал «Чернобыль»(производство канала HBO) вышел в начале мая, прошлого года, пятого числа. Съемки же нашей картины стартовали 18 мая, того же года. Ровно через 13 дней. То есть, если бы это был наш ответ, тогда на подготовку, написания сценария, поиск финансирования, утверждения локаций, согласования съёмок, поиск и утверждения артистов, исторического реквизита, пошив костюмов, постройки декораций (включая водных, в Будапеште) и много чего другого, у нас было бы всего 13 дней. Я думаю, что даже самому неискушенному в смысле, кинопроизводства зрителю, понятно, что это просто невозможно. На подготовку такого фильма уходит минимум два года, а то и больше. У нас ушло несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему. Один вышел в прошлом году, второй выходит спустя год. Вот и все. Мне кажется, это тема заслуживает того, чтобы о ней создавали разные Фильмы в разных жанрах и странно тогда их будет называть плагиатом. Содержательного просмотра (пусть всего и минуту) и спасибо за Ваше внимание.
Он подчеркивает, что если бы российский фильм был «ответом», то на его подготовку и написание сценария ушло бы гораздо больше 13 дней.
«На подготовку подобного фильма уходит минимум 2 года, а то и больше. Нам потребовалось несколько лет. Просто так случилось, что выходит сразу два больших проекта в разных странах, на схожую тему», — отмечает актер и режиссер.
По мнению Козловского, про трагедию на ЧАЕС необходимо снимать разные фильмы. Его поддерживают подписчики.
«Какой же вы молодец, Данила! Ваши фильмы — это свежий и правильный взгляд на важные вещи и события», — @tasha__v.
«Очень ждем фильм! Пойдем смотреть всей семьей! Удачи Данила! Мы вас любим! Вы молодец! Тизер супер!» — @klivi2019.
«Обязательно посмотрю этот фильм, очень жду!» — @valentinahodos80116.
«Буду ждать этот фильм — не сомневаюсь, что в очередной раз увижу высочайший профессионализм Данилы! Наш самый лучший и необыкновенный!» — @aidavaleeva2433.
«Ждем, и HBO не понравился, много переврали», — @dina_bublikova.
«Трейлер такой, что после него хочется смотреть весь фильм целиком. Уже видно, что в нем есть и своя история, и масштабные съемки, и классная музыка. А еще в нем есть обалденный герой, ваш Алексей, которому ну очень идет военная форма», — @ira.2904.
Напомним, что выход картины намечен на 8 октября 2020 года.