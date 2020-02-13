Небензя объяснил позицию России по резолюции Совбеза ООН по Ливии

Нью-Йорк, 13 февраля. Россия не смогла поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за неготовности ее выполнения самими ливийцами, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию по Ливии. Автором резолюции является Великобритания. В тексте резолюции говорится, что СБ ООН утверждает итоги берлинской конференции по Ливии. Совбез также подтверждает необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без каких-либо предварительных условий.

Документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась.

Как уточнил Небензя, Россия не смогла проголосовать за резолюцию, так как так на данный момент нет «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение».

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги», — подчеркнул он, выразив разочарование голосованием.

Отметим, подготовку резолюции СБ ООН по Ливии 12 февраля обсудил президент РФ Владимир Путин с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Глава государства тогда подчеркнул необходимость согласовывать со сторонами ливийского конфликта параметры урегулирования, прорабатываемые Советом Безопасности ООН.

Переговоры по содержанию резолюции ведутся уже в течение нескольких недель. Москва занимает примирительную позицию и поддерживает ливийское урегулирование. Россия неоднократно призывала международное сообщество учитывать мнение ливийских граждан, однако, несмотря на все призывы, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.