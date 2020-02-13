Совбез ООН утвердил резолюцию по Ливии

ООН, 13 февраля. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, закрепляющую итоги межливийской конференции в Берлине.

Автором резолюция является Великобритания. Резолюцию поддержали 14 государств, Российская Федерация воздержалась при голосовании.

Резолюция утверждает итоги конференции в Берлине, Совбез ООН также подтвердил необходимость прекращения огня в Ливии при первой же возможности без предварительных условий.

Также Совбез отмечает обязательство участников конференции в Берлине воздерживаться от вмешательства в ливийский конфликт или во внутренние дела страны. СБ призвал всех международных игроков последовать данному примеру.

«Совет Безопасности ООН выражает обеспокоенность в связи с растущим привлечением наемников в Ливию, и требует полного соблюдения, в том числе всеми государствами-членами ООН, оружейного эмбарго», — говорится в тексте резолюции.

Отмечается, что физические и юридические лица, которые оказывают поддержку действиям, угрожающим миру, стабильности или безопасности Ливии, могут подвергнуться санкциям, прежде всего заморозке счетов и запрету на поездки.

Совбез ООН поприветствовал назначение обеими сторонами в Ливии своих представителей объединенной военной комиссии формата «5+5», и призывает чтобы последующие встречи комиссии проходили при полной явке.

Россия занимает примирительную позицию и поддерживает ливийское урегулирование. Москва неоднократно призывала международное сообщество учитывать мнение жителей Ливии, однако, несмотря на все призывы, интересы ливийцев продолжают игнорироваться.

Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ рассчитывает, что ее позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование.