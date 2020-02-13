Адвокат Петросяна назвал историю с перечислением 1 млрд рублей на счет Степаненко фейком

Москва, 13 февраля. Известный юморист Евгений Петросян мог перевести на счет Елены Степаненко миллиард рублей еще в 2017 году, сообщает Starhit.

Сообщается, что таким образом комик пытался «откупиться» от бывшей жены и избежать раздела имущества. Согласно выписке со счета, который якобы принадлежит Петросяну, он перевел Степаненко миллиард рублей несколькими траншами в декабре 2017 года. Однако она приняла решение судиться с артистом, потому что он ушел из семьи «к какой-то охотнице за его миллионами».

В окружении Петросяна ситуацию считают сфабрикованной по заказу его экс-супруги.

Конфликт прокомментировал адвокат юмориста Сергей Жорин. По его мнению, история с перечислением средств на счет Степаненко «фейк от начала и до конца». Жорин утверждает, что «никакие переводы не осуществлялись».

Адвокат говорит, что они уже обсудили «вброс» с Евгением Петросяном. Они пришли к мнению, что появление данной информации инициировано стороной Степаненко.

«В суде она утверждает, что Петросян вывел со счета их совместные деньги, а теперь, получается, перевел миллионы ей. Возможно, у нее началось раздвоение личности», —заявил Жорин.

Отмечается, что из-за процедуры раздела имущества несколько счетов бывших супругов заблокированы. Люди близкие к Петросяну сообщают, что юморист живет на средства, полученные от закладывания в банки и ломбарды ценных картин и антиквариата. Но адвокат Жорин опровергает эти слухи.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Евгений Петросян имеет обыкновенную пенсию. По словам комика, он получает от государства «двадцать с небольшим тыс. рублей».

Недавно Петросян пригрозил сплетникам про него. Известный юморист пообещал натравить Бабу-Ягу на тех, кто распространяет недостоверную информацию про него, и его личную жизнь.