Поклонники восхитились редким фото 80-летней Галины Польских

Москва, 13 февраля. Народная артистка РСФСР Галина Польских не жалует поклонников новыми фотографиями и не пользуется соцсетями. Поэтому опубликованный ее коллегой Владимиром Сычевым снимок вызвал теплый отклик у почитателей актрисы.

Фотографию с 80-летней актрисой опубликовал в Instagram Сычев. Снимок сразу привлек всеобщее внимание. Поклонники заметили Галину Польских и обрадовались, как отлично она выглядит.

«А прекрасная Галина Польских свежа, как роза!» — обратила внимание oxanalyvadnaia.

«Как она молодо выглядит!» — пишет perunitsa.risich.

«А за спиной очаровательная Галина Польских. Выглядит потрясающе!!! Ну, и Вы Владимир молодец», — отметил yuriy_bakkinen.

Пару дней назад Сычев сообщил в своем блоге о запуске нового проекта «Спасите Колю». О новом фильме пока известно немного. Предполагается, что выйдет он в октябре. Съемки пока проходят в Выборге. Главную роль в картине исполнит Дмитрий Нагиев, режиссером выступает Дмитрий Губарев.

«Взрослая дочь грозного офицера Маша борется за свою свободу и личное счастье с собственным отцом, который распугивает всех ее ухажеров. Красавица-бунтарка приводит в дом нового избранника, обреченного на суровое испытание силы духа и любви», — гласит описание картины на «Кинопоиске».

В ноябре прошлого года Галина Польских отметила юбилей. Президент России Владимир Путин, поздравляя актрису, отметил, что ее «работы в кинематографе всегда интересны и талантливы, они по праву пользуются профессиональным признанием и искренней любовью зрителей», передавала «Газета.ру».