Власти США заявили, что не поддерживают действия Турции в Ливии



Вашингтон, 12 февраля. Правительство США не поддерживает действия Турции в Ливии и намерено отговорить их реализации проводимого Анкарой плана. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер в комитете сената по иностранным делам.

Один из сенаторов спросил Шенкера, поддерживают ли США действия Турции в Ливии.

«Нет, мы пытаемся разубедить их от этого», — ответил он.

Шенкер подчеркнул, что Соединенные Штаты работали над тем, чтобы «разубедить Турцию от размещения войск в Ливии». Он добавил, что появление в Ливии турецких сил установило «статус-кво» в регионе, ослабив позиции командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифа Хафтара.

Сам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция не намерена покидать Ливию, пока в ней не создатся стабильная ситуация.

В январе стало известно, что Эрдоган направил турецких военных в Ливию, чтобы помочь террористам из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Президент Турции заявил, что турецкие военнослужащие будут заниматься координацией деятельности ПНС Ливии, которое, по версии Анкары, является «законным».

ПНС Ливии является политической структурой, которая контролируется западными странами и связана с террористическими группировками. Ей противостоит Ливийская национальная армия, которая поддерживает законно избранный парламент Ливии. В прошлом году командующий ЛНА Халифа Хафтар объявил о планах очистить Триполи от террористов.