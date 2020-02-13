Арбенина рассказала, как к ней пришла идея завести детей

Москва, 13 февраля. Певица Диана Арбенина рассказала, что считает себя абсолютно спонтанным человеком, который не любит ничего планировать заранее. По ее словам, это особенность коснулась даже ее материнского инстинкта.

Она рассказала, что желание завести ребенка возникло у нее тоже спонтанно.

«Это произошло во время одного из застолий, когда я посмотрела вниз и увидела там ребенка: «Что это, кто это там копошится?» Меня вообще дети не интересовали. И до 34 лет мне и в голову не приходило это слово», — рассказала певица.

Также спонтанно, по ее словам, возникла идея группы «Ночные снайперы». Сейчас певица старается посвящать все свободное время детям, чтобы те выросли достойными людьми. Арбенина отметила, что огромное значение уделяет их учебе.

Кроме того Арбенина призналась, что не может назвать себя писателем и предпочитает представляться рок-музыкантом. Одновременно с этим она очень любит писать прозу и собирается посвятить этому занятию все лето, пишет газета «Известия».

Ранее Федеральное агентство новостей писало, почему Арбенина не знакомит своих детей с их биологическим отцом. Ее близнецам Артему и Марте уже исполнилось 10 лет.

По словам певицы, ее дочь и сын часто спрашивают, почему у них нет папы. Арбенину возмущают данные заявления, ведь отец у близнецов есть. На встречный вопрос, почему тогда они не живут вместе, певица отвечает, что они с папой «классные друзья, но друг друга не любят».