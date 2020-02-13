Монахиня сбила ребенка под Калугой и скрылась, у девочки сломан позвоночник

Калуга, 13 февраля. Монахиня сбила ребенка и скрылась с места ДТП в Калужской области. Медики диагностировали 11-летней девочке перелом позвоночника.

Происшествие случилось в поселке Дворцы Дзержинского района. Отмечается, что пострадавший ребенок шел по обочине вместе с матерью и младшей сестрой. Навстречу семье двигался автомобиль Lada Largus. Женщина за рулем не справилась с управлением и наехала на пешеходов.

После наезда, женщина вышла из автомобиля, заявила, что дома ее ждут собственные дети и скрылась с места ДТП.

Инцидент прокомментировала родственница пострадавших Наталья Момерук.

«Как рассказывает пострадавшая: «Слышу, несется машина, внезапно нас сбивают, и мы все летим в кювет». Старшей дочке прямо досталось. Младшей досталось — санки погнулись. Монашка вышла из машины и говорит: «Как вы там? Живы? Молодцы!» — и поехала», — сообщает родственница пострадавшей семьи.

Жители деревни утверждают, что виновницей ДТП стала 33-летняя монахиня или послушница.

Детали происшествия на данный момент устанавливаются.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Москве в результате ДТП в 2019 году погибли 200 пешеходов. Отмечается, что в 197 случаев гибель была следствием наезда на пешеходов.