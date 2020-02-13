Выставка Mobile World Congress в Барселоне отменена из-за коронавируса

Мадрид, 13 февраля. Крупнейшая международная выставка мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC), которая должна была открыться в Барселоне, отменена из-за коронавируса COVID-19: компании массово отказываются от участия в мероприятии.

Как сообщает газета País, организаторы выставки, ассоциация GSMA, приняло решение об отмене мероприятия, которое должно было пройти с 24 по 27 февраля. Причиной такого решения стал отказ более 20 компаний от участия в выставке из-за коронавируса. Среди них Ericsson, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Amazon, McAfee, Nokia, Vodafone и многие другие.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту число зараженных коронавирусом достигает 44 тысяч человек. От вируса погибли более тысячи человек, при этом двое из них скончались за пределами Китая. Случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.

В среду стало известно, что в России больше нет зарегистрированных зараженных коронавирусом: гражданин Китая Ван Юньбин, последний преодолевший новое заболевание, был выписан из читинской больницы. Как передавала «Газета.ру», его семья пока останется под наблюдением врачей. Ранее из тюменской больницы выписали китайскую студентку, избавившуюся от заболевания.

Накануне в МИД РФ призвали не паниковать и не строить теории заговора из-за коронавируса, передавал RT. В ведомстве отметили, что в ситуации с коронавирусом наметилась положительная динамика: количество случаев заражения ежедневно сокращается.