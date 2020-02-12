Симоньян предложила подвозившему буйную фитнес-тренершу таксисту работу в RT

Москва, 12 февраля. Водитель такси, снявший вирусное видео с агрессивной пассажиркой, рассказал, почему так устроила дебош в его машине. По его словам, клиентка устроила истерику из-за того, что он развернул машину во время ожидания.

В эту среду в Сети появилось видео, где девушка крайне агрессивно кричит на водителя и бросается на него с кулаками. Таксист отказывается вести ее дальше, в ответ на что пассажирка начинает кричать еще громче, а также угрожать ему. Некоторые пользователи Сети опознали в ней фитнес-тренершу, а также победительницу конкурса «Мисс Томск» 2013 года.

Водитель рассказал, что приехал забрать девушку из Одинцово. Прибыв на место, он позвонил ей, однако она вышла к машине лишь через семь минут. Сев в салон, она отчитала водителя за то, что он не развернул машину, пока она спускалась, чтобы начать поездку раньше. Водитель предложил не платить деньги и продолжить поездку, что вызвало у девушки приступ злобы.

«Когда она начала меня бить, я включил видео», — приводит его слова РЕН ТВ.

Видео уже прокомментировала главный редактор RT Маргарита Симоньян, восхитившись спокойствием и самообладанием таксиста. Он даже предложила ему работу в своем информационном агентстве.

«Приходите к нам работать! Работа не пыльная – отвечать на комментарии в моём твиттере», — написала Симоньян в своем Twitter.

Напомним, что в июле прошлого года актер московского Театра имени Ермоловой Павел Ботвиновский устроил дебош в такси, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он повздорил с водителем, после чего вырвал дверь автомобиля и разбил боковые стекла.

Сообщалось, что 31-летний Ботвиновский отдыхал в компании девушки в одном из столичных ресторанов. Выйдя из заведения, пара села в такси, однако по неизвестным причинам между актером и водителем завязался конфликт. В результате Ботвиновский начал громить автомобиль.