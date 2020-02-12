Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ

Вашингтон, 12 февраля. Шайба, заброшенная российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матче с «Финикс Койотс» в 2006 году признана лучшей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии телеканала ESPN.

Овечкин забросил эту шайбу в матче регулярного чемпионата между «Вашингтоном» и «Финиксом» (на данный момент команда называется «Аризона Койотис». — Прим. ФАН) 16 января 2006 года. Россиянину удалось забросить шайбу в ворота соперника в падении лежа на спине с острого угла.

На второе место ESPN поставил россиянина Андрея Свечникова и шведа Филип Форсберга, которые в нынешнем сезоне забрасывали шайбы в стиле «лакросс».

«Бронза» досталась экс-нападающему «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье, который забросил шайбу в ворота «Миннесоты Уайлд» в финале Кубка Стэнли 1991 года.

Среди российских спортсменов в топе оказались Павел Буре (6-я строчка) и Павел Дацюк (9-я).

Напомним, что Александр Овечкин играет за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. В 2018 он впервые с командой стал обладателем Кубка Стэнли. Россиянин 8 раз становился лучшим снайпером НХЛ, а также трижды признавался ценным игроком регулярного чемпионата.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что партнер Овечкина по «Вашингтон Кэпиталз» швед Никлас Бэкстрем заявил, что россиянин в настоящее время переписывает историю хоккея.

Также в начале февраля отмечалось, что Александр Овечкин стал первым игроком со времени сезона 1992/93, оформившим 3 хет-трика за 6 матчей во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).