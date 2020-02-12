Пентагон назвал РФ и КНР угрозами для США в Африке

Вашингтон, 12 февраля. Вашингтон считает, что Россия и Китай представляют угрозу для США на Африканском континенте, заявил журналистам командующий Сухопутными войсками США в Африке генерал-майор Роджер Клутье.

Американский военный не смог назвать представителям СМИ конкретные страны, в которых, по мнению Пентагона, существует «российское присутствие». Свой тезис он аргументировал заявлением о действиях в Африке «российских наемников», что, напомним, неоднократно, опровергалось Москвой. Кроме того, генерал заявил, что «они [РФ] добывают здесь природные ресурсы».

Главной же угрозой в Африке он назвал деятельность присоединившихся к запрещенной в РФ «Аль-Каиде»1 террористов группировки «Аш-Шабаб». Но, подчеркнул генерал-майор, «соперничество с Россией и Китаем на континенте особенно важно».

Отметим, днем ранее США сделали заявление, что РФ якобы действует в Ливии, что мешает операциям Пентагона. Заявления об этом содержатся в докладе генеральных инспекторов Госдепартамента и Пентагона о ситуации в Северной и Западной Африке с октября по конец декабря 2019 года. В тексте документа сообщается, что «российское присутствие в Ливии возрастает и является вызовом для проведения США контртеррористических операций».

Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления. Ранее сообщалось, что США своими заявлениями о якобы российском вмешательстве пытаются прикрыть свое вторжение в Ливию и африканский континент. В частности, во вторник корреспондент по национальной безопасности «Голоса Америки» Джефф Зельдие сообщил, что Африканское командование вооруженных сил США рассматривает инициативу по переброске войск и бронированной техники с сомалийского направления на ливийское.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла беспрецедентным масштаб проводимой США кампании по дискредитации взаимодействия Москвы с африканскими странами. Она связала это с тем, что США опасаются развития отношений РФ со странами, которые «Вашингтон привык считать своей вотчиной».

1 Организация запрещена на территории РФ.