Депутат Рады Арахамия извинился за свои слова о поставках воды в Крым

Киев, 12 февраля. Глава украинской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения за свое заявление, в котором он сказал, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Киев в обмен на «большое преимущество» в переговорах по Донбассу. Он объяснил, что его слова вырвали из контекста.

«Хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», — написал Арахамия в своем Facebook.

Как объяснил Арахамия, данное предложение было озвучено ведущим телеканала «Прямой» и не принадлежит лично ему. Кроме того, он подчеркнул, что фракция никогда не обсуждала этот вопрос в озвученном контексте.

По его словам, вопрос был сформулирован таким образом, что не подразумевал никаких других альтернатив. И Арахамия ответил, что будет считать подобное соглашение достаточным компромиссом, трижды повторив, что озвучивает лишь свою личную позицию.

Он напомнил, что подобные вопросы нельзя обсудить «за 30 секунд на ток-шоу».

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.