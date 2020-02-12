Финская журналистка Крунвалль пришла в восторг от бесплатных обедов в российских школах

Хельсинки, 12 февраля. Финская журналистка Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине, Ленинградская область. Она отметила наличие бесплатных горячих обедов для детей в России, в то время, как она признается, «финские дети по понедельникам голодные».

Крунвалль в своем материале описывает, как школьники строем идут в столовую по коридору, моют руки, и только после этого садятся за столы. По ее словам, в тот день в меню был борщ на первое, и макароны с котлетой — на второе. Каждому ученику полагался хлеб и компот. Также финскую журналистку удивила привычная в России система дежурства, когда старшеклассники ставят порции ученикам младших классов.

«Будет ребенок есть или нет, решают родители. Обед стоит почти 2 евро», — пишет Крунвалль.

Напомним, в январе президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что все школьники с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание. Средства на это выделят из местного, регионального и федерального бюджетов.

Как подчеркивает вице-губернатор Ленобласти Николай Емельянов, в регионе уже четверть школьников получают бесплатные обеды. К 1 сентября 2020 года ими будут обеспечены все остальные младшеклассники, сообщает «Царьград».

Ранее губернатор Санкт-Петербурга отмечал, что горячие обеды получают дети из многодетных и малообеспеченных семей, инвалиды и другие школьники, которым положены льготы. По его словам, ученикам с 1 по 4 класс, питание частично оплачивается из средств города.