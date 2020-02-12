Тренер Дженнифер Энистон рассказал о тренировках 51-летней актрисы в три часа утра

Лос-Анджелес, 12 февраля. Тренер голливудской актрисы Дженнифер Энистон Лейон Азубуйке рассказал, как та поддерживает себя в хорошей форме в 51 год. Особенности тренировок его подопечной он рассказал в интервью журналу Women’s Health.

По его словам, актриса тренируется каждый день около полутора часов. Итоговая продолжительность зависит от типа тренировки. Азубуйке рассказал, что тренирует Энистон по системе периодизации, разбивая занятия с ней на отдельные этапы, который представляют собой еженедельные, ежемесячные и ежегодные цели. В итоге актриса может корректировать походы в спортзал в зависимости от своего графика: если у нее большие нагрузки на съемках, то она тренируется меньше, если же у Энистон появилось лишнее свободное время, то она может заниматься больше.

«Если я знаю, что Джен нигде не снимается, это другая фаза, чем если бы я знал, что она собирается подняться на сцену, чтобы получить награду - я не собираюсь уничтожать ее ноги в спортзале днем ​​раньше», — объяснил Азубуйке.

Также он рассказал, что Энистон иногда приходится тренироваться в три часа утра. Подобное происходит, если тренер и его подопечная свободны лишь в это время. Он отметил, что всегда хвалит актрису, когда та приходит на тренировку. Энистон занимается разными видами упражнений, включая йогу, бокс и силовые тренировки.

Ранее сообщалось, что Бред Питт и Энистон приняли участие в церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая состоялась 19 января в Лос-Анджелесе. Питт был отмечен наградой за роль второго плана, которую он исполнил в фильме «Однажды в… Голливуде». Дженнифер получила награду за лучшую женскую роль в телесериале «Утреннее шоу».