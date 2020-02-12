Сыровар Сирота рассказал, что нужно сделать в РФ для развития малого бизнеса

Москва, 12 февраля. Сыровар Олег Сирота рассказал, что, по его мнению, необходимо делать для развития бизнеса в России. В первую очередь, заявил фермер, нужно «перетряхнуть» бюрократию.

«Упростить жизнь малому бизнесу и сельскому хозяйству… У нас вал всяких бумаг, которые тебе не нужны, требуют вещи, которых у тебя в принципе не может быть… Это все нужно реально перетряхивать, менять. Бюрократия — это первое», — заявил Сирота в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»

Вторым пунктом помощи бизнесу в РФ фермер назвал необходимость запуска программы комплекса развития сельских территорий: дороги, транспортная доступность, детские сады, школы.

«Третье: для ряда территорий налоговый режим исправить… Архангельская область, Вологодская, юг нормально развиваются, а вот на Черноземье плохо всё, и здесь нужно такие же меры применять, как на Дальнем Востоке, чтобы люди поехали и стали строить деревни», — отметил Сирота.

Отметим, 15 января в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил компенсировать из федерального бюджета регионам 2/3 выпадающих из-за предоставления ими бизнесу инвестиционного налогового вычета доходов. Глава государства отметил, что эта мера должна простимулировать региональные власти чаще предоставлять малому и среднему бизнесу эту льготу. По словам Путина, поддержку должны получить не только крупные проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса.

В начале февраля Минэнерго подготовило законопроект, позволяющий равномерно распределить размер перекрестного субсидирования между всеми пользователями электроэнергии, кроме населения. В ведомстве полагают, что принятие этого закона создаст дополнительные условия для развития малого и среднего бизнеса, а также ликвидирует диспаритет цен между потребителями и существующую недобросовестную конкуренцию между промышленными потребителями.