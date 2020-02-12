Поклонская призвала Зеленского разрушить дамбу в Крыму, «как Берлинскую стену»

Москва, 12 февраля. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского разрушить «как Берлинскую стену» дамбу, построенную его предшественником Петром Порошенко, так как из-за нее происходит затопление деревень и уничтожение плодородных земель.

Ранее Украина обеспечивала свыше 80% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эти ресурсы использовались для полива около 140 тыс. гектаров сельхозземель. Однако после воссоединения Крыма с Россией, Киев перекрыл подачу воды на полуостров.

Из-за этого решения киевских властей, аграрии на севере Крыма перешли на выращивание менее влагоемких культур. Частично проблему водоснабжения полуострова удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и бурения новых скважин.

В связи с этим, депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала Зеленского разрушить дамбу, перекрывающую воду.

«Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Напомню: река Днепр течет через три страны (Белоруссия, Украина и Россия) — и поэтому является международной рекой. Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением», — считает Поклонская.

Она отмечает, что дамба уничтожает плодородные земли Крыма, истребляет озеро под Херсоном, а также загрязняет акваторию Черного и Азовского морей. Поклонская напомнила, что все это делается, под «красивые мировые лозунги о защите климата и экологии».

Как сообщает RT, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия рассказал о «компромиссе» по разрешению конфликта в Донбассе. Он утверждает, что Киев может получить преимущество в переговорах по этому региону можно в обмен на подачу воды в Крым.