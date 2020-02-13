Английские противники прогресса похвалили Россию за отказ от производства ГМО-растений

В Москве на пресс-конференции по случаю выпуска книги «ГМО: мифы и правда» иностранные гости, доктор наук Королевского колледжа Лондона Майкл Антонио и магистр наук Клэр Робинсон призвали россиян отказаться от ГМО-продуктов и питаться только «натуральными продуктами». Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий.

Майкл Антонио заявил, что нехватка ресурсов для человечества, которую многие ученые считают главной проблемой, является мифом. По мнению Майкла, на Земле достаточно ресурсов, чтобы прокормить 8 миллиардов человек, и для этого совершенно необязательно использовать ГМО-растения.

«Если сохранить потребление мяса на планете на нынешнем уровне, то зерна хватит, чтобы прокормить 8 миллиардов человек, заявил доктор наук. Сегодня от голода страдает восточная Африка, а такие страны, как Ангола, Камбоджа и Бурунди до сих пор страдают от нехватки ресурсов. Но если у людей нет денег на экологически чистую пищу, это не наша проблема, это демографические проблемы», — заявил доктор лондонского колледжа.

При этом его коллега, Клэр Робинсон считает, что ГМО-продукты убивают людей. Магистр наук утверждает, что от потребления ГМО страдают почки и печень, а также нарушается работа иммунной системы и даже провоцируется рак.

При этом она отказалась подтвердить указанную информацию, а на просьбу корреспондента ФАН дать ссылку на результаты подобных исследований, предложила читать анонсируемую на пресс-конференции книгу.

Робинсон поддержала руководитель некой общественной организации под названием Ассоциация генетической безопасности Елена Шаройкина. Она заявила, что исследования, ранее проводившиеся на хомяках, которых кормили генномодифицированной соей, доказывают вред ГМО. Исследование было проведено ассоциацией совместно с так называемым «Институтом проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова» в 2008—2010 годах на лабораторной популяции хомячков Кэмпбелла. В ходе эксперимента животные получали в пищу генномодифицированную сою.

По словам руководителя общественной организации, хомяки уже во втором поколении не смогли дать потомство, питаясь только ГМО-соей.

Заметим, что специалисты не раз высмеивали подобные эксперименты, подчеркивая, что если в рацион любого млекопитающего будет входить только соя, то его иммунитет понизится, начнутся проблемы с внутренними органами и дальнейшее размножение будет невозможно. Любой вид млекопитающего нуждается в разнообразных витаминах, белках, жирах и углеводах, поэтому любая монодиета, включая соевую, приведет к истощению.

Клэр Робинсон заметила, что анти-ГМО сообщество Великобритании очень завидует России, так как в России законодательно запрещено собственное производство ГМО-растений, а в Великобритании — нет.

«Россия запретила у себя производство ГМО-растений, это очень правильный шаг. Жаль, что европейские и американские производители поступают иначе», — заявила Робинсон.

Действительно, Госдума РФ еще в 2016 году приняла правительственный законопроект, которым вводится административная ответственность за выращивание и разведение в России генно-модифицированных (ГМО) растений и животных, кроме как в научных целях. По этому закону запрещается выращивание и разведение растений и животных, генетическая программа которых изменена с использованием методов генной инженерии, за исключением их выращивания и разведения при проведении экспертиз и научно-исследовательских работ.

При этом ввоз ГМО-продуктов и семян из-за рубежа в Россию разрешен. Такая ситуация приводит к серьезнейшему отставанию российского сельского хозяйства от зарубежных конкурентов, поскольку ГМО-растения намного более урожайные, более устойчивые к вредителям и неблагоприятным условиям, и при этом более безопасные, чем те, что выращиваются с применением пестицидов и нитратов.

Причина, по которой выступающие на пресс-конференции общественные деятели Ассоциации выступают против ГМО стала ясна, когда с трибуны было заявлено, что Ассоциация биологической безопасности готова маркировать продукцию производителей специальным знаком «Биологически безопасно». Нет никаких сомнений, что факт одобрения или неодобрения продукции российских производителей может быть коммерчески выгодным предприятием, особенно при широкой медийной и законодательной поддержке.

Заметим, множество подтвержденных научных исследований, проведенных на площадках топовых научных центров всего мира, не выявили вреда от употребления ГМО-продуктов. Больше того, не раз доказывалось, что они зачастую полезней, поскольку использование устойчивых к вредителям и неблагоприятным условиям ГМО-растений позволяет отказаться от использования опасных химикатов.

К сожалению, никто из участников пресс-конференции не смог ответить на очевидные вопросы журналистов по поводу качества и достоверности представленных публике аргументов о вреде ГМО-продукции.

Елена Шаройкина лишь упомянула, что «ответы на все вопросы можно найти в книге», которую презентовали гости из Великобритании. Глава Ассоциации также сообщила, что их главная цель, это «захватить внимание как можно большей аудитории и убедить эту аудиторию отказаться от употребления ГМО-продукции».

Каждый участник конференции в финале получил бесплатный экземпляр книги. На конференции так же был организован фуршет с «Натуральными продуктами», а в корзинке у входа лежали бутылки воды с наклейкой от Ассоциации: «Биологически Безопасно».

Заметим, что в чистой воде в принципе не могут содержаться ГМО-продукты.