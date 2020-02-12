Бельгийское издание Modern Diplomacy назвало Путина борцом за защиту исторической правды

Брюссель, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин борется за защиту исторической правды, памяти и смыслов, пишет бельгийское издание Modern Diplomacy.

Недавно в Санкт-Петербурге на встрече с лидерами постсоветских государств Путин прочитал внушительную лекцию по истории начала Второй мировой войны, и представил свидетельства о том, что Советский Союз не был поджигателем мирового пожара, отмечают авторы статьи.

По их мнению, это «очень русский подход», хотя и немного старомодный.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович объявил о победе Варшавы над Москвой в историческом споре о Второй мировой войне. Польский дипломат утверждает, что «Россия попыталась навязать свое повествование истории», но ей этого не удалось.

Также в январе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал СССР «пособником нацистской Германии», а также заявил, что «заслуги Красной армии в освобождении Польши и Освенцима преувеличены».

Позицию Варшавы поддержал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что «польский народ первым почувствовал на себе сговор тоталитарных режимов».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала попытки фальсификации истории со стороны некоторых стран, сообщает RT.

«Мы рассматриваем подобные вбросы, тезисы как стремление некоторых государств и правящих кругов манипулировать общественным мнением, лишить своих граждан права на доступ к информации из независимых источников», — заявила Захарова.

Критические заявления властей Польши и Украины о роли Советского Союза во Второй мировой войне обсуждались 30 января на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот», где по этому случаю состоялся экспертный круглый стол.

Президент Владимир Путин ранее отмечал, что Россия защитит память о Второй мировой войне, представив миру историческую правду в виде архивных документов, собранных в специальном центре.