Число «очень богатых» людей на планете достигло 2,7 млн человек

Москва, 12 февраля. Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за 2019 год увеличилось на 10% и достигло 2,7 миллиона человек. Таковы результаты исследования, проведенного компанией Wealth-X.

Общая стоимость состояния «очень богатых» людей планеты также возросла на 10% до 26,6 триллиона долларов.

По данным авторов исследования, важной причиной роста благосостояния стала «переориентация политики крупных центральных банков на денежно-кредитное стимулирование, что дало толчок настроению инвесторов и мировым рынкам акций».

Больше всего VHNW проживают в США, которые с серьезным отрывом обогнали Китай. Также в пятерку вошли Япония, Германия и Франция, передают «Известия».

Ранее Forbes назвал самых богатых россиян. Первую строчку занял один из совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние в настоящий момент оценивается в 25,1 миллиарда долларов, передавал RT. Второе место — у президента ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова. Замыкает тройку лидеров акционер «Новатэка» Леонид Михельсон.

Богатейшим человеком на планете сегодня является глава Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивается в 115,5 миллиарда долларов. Следом идет президент Louis Vuitton Moеt Hennessy Бернар Арно, на счетах которого 112,9 миллиарда долларов, и основатель Microsoft Билл Гейтс (110,4 миллиарда долларов).