Об опасностях тонкого льда школьникам рассказали спасатели Петербурга. ФАН-ТВ

Спасатели ежедневно обращаются к людям с просьбами не выходить на тонкий лед Финского залива. В основном так поступают рыбаки, а еще любители зимних лыж и прогулок. С начала зимы в водоемах Петербурга и Ленобласти под хрупким льдом погибли 13 человек, в том числе двое детей.

«Лед сейчас очень опасен, лед встал недавно. Сами видите, какая погода, морозы были совсем чуть-чуть. Лед прихватился, шугу нагнал, она смерзлась. Сейчас опять плюсовая температура, лед поломался, как мы тоже можем наблюдать. Лед опасный, нестабильный, толщина 5-8 см», — предупреждает начальник спасательной станции № 10 Алексей Алексеенко.

Об опасностях хрупкого льда сегодня спасатели рассказывают школьникам. Им наглядно показывают, как легко можно провалиться под тонкую корку и как тяжело потом выбираться из полыньи.

«Поставить локти и пытаться выбраться на лед. В начале половину тела, потом попытаться колени занести и вылезать, причем нельзя вставать. Желательно откатываться, откатиться метра на два, на три, потом уже можно там по ситуации пытаться встать и выходить именно по следам, по которым подошел ко льду», — объясняет спасатель Сергей Тихонов.

Спасатели в защитных водонепроницаемых костюмах. В их распоряжении специальный инвентарь: надувной трап, веревка, а еще спасалки — два острых штыря с ручками и длинным шнуром. Такие рекомендуют носить при себе любителям зимней рыбалки.

Сегодня ребятам показали в действии катер на воздушной подушке. На таком патрулируют водоемы и за считанные минуты могут добраться до пострадавших на воде. Современные аэролодки могут преодолеть даже нагромождения льда — торосы. Две таких в этом году поступило в распоряжение поисково-спасательной службы Петербурга. Универсальное судно развивает скорость на льду до 160 км/ч.

«Очень здорово, что предоставляется такая возможность — узнать, как работают спасатели, как проходит их день, и насколько ответственно они подходят к своей работе», — делится ученица лицея искусств Наталия Матросова.

Регулярно сотрудники поисково-спасательной службы Петербурга выходят в рейды совместно с сотрудниками ГИМС, Федеральной службой безопасности и МЧС. Спасатели напоминают, что сейчас на водоемах региона выход на лед запрещен. Нарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.