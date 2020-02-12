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Военные РФ помогли предотвратить эскалацию конфликта между военными Сирии и США

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Военные РФ помогли предотвратить эскалацию конфликта между военными Сирии и США

Москва, 12 февраля. Усилия российских военных помогли предотвратить обострение ситуации между колонной ВС США и мирными жителями в сирийской провинции Хасака, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.

«Лишь благодаря усилиям прибывших к месту происшествия российских военнослужащих удалось предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с местными жителями», — заявил Боренков.

Он отмечает, что российские военные также поспособствовали «выходу колонны ВС США в направлении пункта базирования в районе населенного пункта Химо провинции Хасака».

Ранее сообщалось, что американские военнослужащие открыли огонь по мирным жителям сирийского города Камышлы (провинция Хасака). Силы коалиции, комментируя инцидент, назвали обстрел мирного населения «самообороной».

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Источник: РИА Новости
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