Россияне скупают цветы и презервативы в преддверии Дня святого Валентина

Москва, 12 февраля. Спрос на цветы и презервативы вырос в России в преддверии Дня святого Валентина. К такому выводу пришли аналитики исследовательского холдинга «Ромир».

Согласно результатам исследования холдинга, наблюдается рост спроса на презервативы (+69,6%), шоколадные конфеты (+64,5%), плюшевые игрушки (+40,3%) и цветы (+35,6%). В то же время, на 20,1% снизились траты на отели.

Кроме того, почти в три раза выросли продажи ароматических масел, в два раза – продажи воздушных шаров в виде сердец и свечей, в четыре раза – продажи нижнего белья. Перед праздником клиенты чаще всего покупают бьюти-товары, как правило – косметику, игрушки, ювелирные изделия и аксессуары. Так, продажи часов-кулонов виде сердца поднялись на 95%, а продажи плюшевых мишек и зайчиков – на 80%.

По данным опроса, проведенного Rate&Goods, большинство (46%) опрошенных собираются потратить на подарок 14 февраля не более тысячи рублей. Лишь 4% намерены заплатить за подарок более 10 тысяч рублей, пишет «Известия».

Отметим, что россиянки предпочитают дарить мужскую парфюмерию, косметику и приготовленный своими руками ужин. Такие ответы дали 23% и 22% участниц исследования соответственно.

По данным системы «Мир», 14 февраля празднуют 60% россиян в возрасте до 35 лет, 57% — от 35 до 44 лет, 34% — от 45 до 59. Среди жителей России старше 60 лет День всех влюбленных празднуют лишь 9%. О желании поздравить партнера с 14 февраля заявили 55% мужчин и 51% женщин.