Минобороны РФ опубликовало видео движения турецкой техники в Идлибе

Москва, 12 февраля. Министерство обороны РФ разместило видеозапись, на которой запечатлено движение колонны турецкой военной техники в сирийской провинции Идлиб.

Видео снято с беспилотника. На кадрах отчетливо видно, как более десяти боевых машин движутся вдоль дороги.

В ведомстве отмечают, что обстановку в Идлибе дестабилизируют поставки оружия и боеприпасов чрез турецко-сирийскую границу, а также колонны турецкой бронетехники.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военнослужащие начали передвижение в Идлибской зоне деэскалации без уведомления об этом других сторон. Турецкие солдаты попали под огонь подразделений САР, которые приняли их за боевиков.

10 февраля в Идлибе снова произошел похожий инцидент, в результате которого погибли 5 турецких солдат. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийской армии «возмездием». При этом Анкара продолжает поддерживать и контролировать некоторые радикальные группировки в Идлибской зоне деэскалации.