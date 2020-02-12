Мишустин и Греф обсудили покупку правительством акций Сбербанка

Москва, 12 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом обсудил покупку акций правительством, а также будущее кредитной организации, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Открывая встречу, Мишустин напомнил, что кабмин принял решение о приобретении акций Сбербанка у Центробанка. В четверг соответствующий законопроект будет обсуждаться на заседании правительства. В связи с этим премьер поинтересовался у Грефа, «какие мероприятия Сбербанк планирует в этой связи провести, как вообще это отразилось на работе Сбербанка».

Греф уточнил, что от ЦБ правительству будет продано 50% плюс одна акция. Новость об этом накануне привела к росту акций компании, что, по словам главы Сбербанка, говорит о том, что «инвесторам понятны мотивы передачи и инвесторы поддерживают этот трансфер».

«Очень важно, что нас передают в Фонд национального благосостояния. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании», — рассказал Греф.

Мишустин выразил надежду, что Сбербанк «станет еще удобнее для основных вкладчиков — граждан нашей страны». С премьером согласился глава Сбербанка. Он рассказал, что в ближайшие годы банк будет вводить новые сервисы, как финансовые, так и нефинансовые.

Ранее «Известия» сообщали, что пакет Банка России будет приобретен за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Эти средства будут сформированы в фонде в течение 12 месяцев.

В ЦБ уточнили, что регулятор включит 700 млрд рублей от продажи акций Сбербанка правительству в свои доходы за 2020 год. Оставшиеся средства будут переданы в казну. Как передавал RT, по предварительным данным, количество сотрудников Банка России в составе следующего наблюдательного совета Сбербанка сократится до трех человек.

В Минфине РФ сообщили, решение было принято из-за конфликта интересов, возникающего при совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа. Для выхода ЦБ из капитала Сбербанка разработан законопроект, он уже направлен в правительство.